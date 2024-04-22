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Gündem
AA 22.04.2024 18:19

Bakan Uraloğlu'ndan, "Kalkınma Yolu Projesi" açıklaması: Küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz

Bakan Uraloğlu, Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında imzalanan Kalkınma Yolu Projesi'nin Basra Körfezi’nden kara ve demir yollarıyla Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzandığını söyleyerek, "Irak ve Türkiye’yi birbirine bağlarken, küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu'ndan, "Kalkınma Yolu Projesi" açıklaması: Küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Uraloğlu, imzalanan "Kalkınma Yolu Projesi Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı"na ilişkin sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dizi resmi temaslar kapsamında Irak'ta bulunduğunu kaydetti.

Irak'ta, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ve Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis ile söz konusu mutabakat zaptını imzaladıklarını ifade eden Uraloğlu, paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kalkınma Yolu Projesi, Basra Körfezi’nden kara ve demir yollarıyla Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanıyor. Irak ve Türkiye'yi birbirine bağlarken, küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz. Proje, ülkemizin ve bölgemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü de güçlendirecek."

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