Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru büyük ekonomisi ile tüm Türk Devletlerini ilgilendiren önemli bir projedir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren Garı'nda TCDD'nin 167'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan’a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduk. Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldık, ikili görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

Görüşmeler kapsamındaki ana konulardan birinin Zengezur Koridoru olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Zengezur Koridoru sadece Nahçıvan’ın Azerbaycan’la olan ulaşımı açısından değil, 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü ile tüm Türk Devletlerini ilgilendiren önemli bir projedir" diye konuştu.

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