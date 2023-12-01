Bakan Uraloğlu İskenderun'da yol açılışı yapacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uraloğlu, Hatay ziyareti kapsamında, depremlerden sonra sürdürülen ulaşım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyecek.

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda başlatılan PAT sahası onarımı ve gelişimi projesine dair çalışmalar hakkında bilgi alarak basın açıklamasında bulunacak.

Hatay Valiliğini de ziyaret edecek olan Uraloğlu, daha sonra yapım çalışmaları devam eden İskenderun sahili tahkimat çalışmalarını yerinde inceleyecek, İskenderun OSB Kavşağı ve bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirecek.