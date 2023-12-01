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Gündem
AA 01.12.2023 11:53

Bakan Uraloğlu İskenderun'da yol açılışı yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı ve bağlantı yolunun açılışını yapmak üzere yarın Hatay'a gidecek.

Bakan Uraloğlu İskenderun'da yol açılışı yapacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uraloğlu, Hatay ziyareti kapsamında, depremlerden sonra sürdürülen ulaşım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyecek.

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda başlatılan PAT sahası onarımı ve gelişimi projesine dair çalışmalar hakkında bilgi alarak basın açıklamasında bulunacak.

Hatay Valiliğini de ziyaret edecek olan Uraloğlu, daha sonra yapım çalışmaları devam eden İskenderun sahili tahkimat çalışmalarını yerinde inceleyecek, İskenderun OSB Kavşağı ve bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirecek.

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Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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