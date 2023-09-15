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Gündem
AA 15.09.2023 19:06

Bakan Uraloğlu, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Bakan Uraloğlu, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile görüştü
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde iki ülke arasında ulaştırma alanındaki gelişmelerin yanı sıra Kuşak ve Yol Forumu'na katılım başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Açıklamada, kabuldeki konuşmasına yer verilen Uraloğlu, Kuşak ve Yol Forumu'na katılım konusundaki memnuniyeti vurguladı.

Kısa sürede sonuçlandırılmasında fayda görülen işbirliği konularının da masaya yatırıldığı ikili görüşmede Uraloğlu, "Çin'in, Kuşak Yol Projesi'ne ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Orta Koridor üzerinde bulunan Türkiye de Çin kadar projeyi önemsiyor ve ona yönelik yatırımlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı anlaşması yürürlükte

Uraloğlu, 2017'de imzalanan Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, geçiş belgesi teatisini de yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin hususların görüşülebilmesi için Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) toplantısı düzenlenmesini önemli bulduklarını vurgulayan Uraloğlu, "Kara yolu taşımacılığında lojistik işbirliği imkanlarının görüşülmesi amacıyla, iki ülkenin ilgili birimlerinin en kısa zamanda bir araya gelmesinde fayda görüyoruz. Ayrıca, kara yolu taşımacılığı yapacak profesyonel sürücülere vize kolaylığı sağlanmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'Orta Koridor' projesi önemli

Uraloğlu, Türkiye'nin Hazar geçişli "Orta Koridor" projesinin, Kuşak ve Yol Girişimi'ne entegre olmasından duyulan memnuniyeti de aktararak, 'Kuşak ve Yol Girişimi'ni başlangıcından bu yana yakinen takip ettiklerini ve girişime büyük önem atfettiklerini belirtti.

Avrupa-Asya taşımacılığı için Orta Koridor'un öneminin her geçen gün artması ve koridorun daha etkin olması için güzergah ülkeleri arasında önemli çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Altyapı yatırımlarımızı ve lojistik düzenlemelerimizi, birçok kıtalar arası güzergah için kilit konumda olduğumuzun bilincinde olarak planlıyoruz. Denizcilik alanında sorunsuz yürüyen ilişkilerden memnuniyet duyuyoruz. Bu alanda yeni işbirliklerine açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sivil havacılık alanındaki işbirliğimiz de büyük önem taşıyor. China Eastern Hava Yolları'nın (Çin Doğu Havayolları) 28 Eylül 2023 itibarıyla haftada 3 sefer olmak üzere Shanghai-İstanbul seferlerine başlayacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Türkiye olarak Çin ile ilişkilerimizi geliştirmek için gereken adımları atmakta kararlıyız."

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