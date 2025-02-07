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TRT Haber 07.02.2025 21:00

Bakan Uraloğlu: Ailece seyahat edenlere özel indirim üzerinde çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A tüm testleri geçti. Muhtemelen bu ayın sonunda tam anlamıyla hizmete geçecek." açıklamasını yaptı.

Bakan Uraloğlu: Ailece seyahat edenlere özel indirim üzerinde çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT Haber Özel Röportajında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Uraloğlu, "Deprem bölgesine ilk etapta 13 bin 693 araç yönlendirdik ve iletişimi mobil baz istasyonlarıyla sürdürdük." dedi.

"Erişim engeli mahkeme kararıyla getiriliyor"

Bakan Uraloğlu, "16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı sınırlamasına ilişkin düzenlemeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz." açıklamasını yaptı:

"Çocuk ve gençleri korumalıyırz. Dünya genelinde sosyal medyayı en çok kullanan 5. ülkeyiz Erişim engeli mahkeme kararıyla getiriliyor. Sanal kumarla ilgili de düzenleme yapmayı planlıyoruz."

Bakan Uraloğlu, "5G bize yaklaşık 10 kat daha hız sağlayacak. Bu sene içerisinde ihalesini yapacağız, 2026’da da kullanmaya başlayacağız. Türksat 6A tüm testleri geçti. Muhtemelen bu ayın sonunda tam anlamıyla hizmete geçecek." dedi.

Ulaştırma projeleri devam ediyor. Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma projelerimizi hızla tamamlıyoruz." dedi.

Kalkınma Yolu Projeleri hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Irak, Türkiye, Katar ve BAE 4'lü mutabakatımız söz konusu. 4'lü Bakanlar Komitesi toplanacak. Finansman modelini ortaya koyduktan sonra yapımıyla ilgili aşamaya geçeriz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor. 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren hattı inşa edildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, Süper Hızlı Tren Projesi'nin de yolda olduğunu açıkladı:

"Süper Hızlı Tren 350 KM hızla gidecek. Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek."

Türkiye havacılıkta da yükselişte. Dünyada 350 noktaya uçuyoruz. Dünyada en çok noktaya uçan ülke Türkiye. 

Dünyada uçak kazaları neden artıyor?

Bakan Uraloğlu bu soruya şu yanıtı verdi:

"Bu konu hem eğitim hem de donanım konusudur. 4 kontrol uçağı var. Her gün 58 havalimanını kontrol ediyor. "

Bakan Uraloğlu, "Bu sene “Aile Yılı” ilan edildi. Biz de aileleriyle seyahat edenlere belli bir düzenleme yapacağız, bunun üzeirnde çalışıyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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