Bakan Tunç'tan Özel'e cevap: Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, hukuk içinde çözülür

Yargıtay, tutuklu Milletvekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Öze,l parti grubunu olağanüstü topladı, yaptığı açıklamada mahkeme kararını eleştirdi, sokak çağrısı yaptı.

Özgür Özel'in açıklamasına, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Tunç, Gezi kalkışmasına ve Türk Ceza Kanununun 312'inci maddesine atıfta bulundu, verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmünü hatırlattı.

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir"

Bakan Tunç, "Bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde “Meclise yönelik darbe yapıldığı” şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür" ifadelerini kullandı.