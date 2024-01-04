Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'na katıldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bizim tek kriterimiz liyakattir"

Bakan Yardımcımızla ilgili basına da intikal eden hususları biz de gördük. Bizim tek kriterimiz vardır. O da liyakattir. Milletvekillerimize, bakan yardımcılarımıza, bakanlarımıza toplumun değişik kesimlerinden talepler gelir. İktidardan da gelir bu talepler, muhalefet milletvekillerinden de gelir. Dolayısıyla bunların değerlendirmesini yapacak olan elbette ki komisyonlardır. Bu komisyonların özellikle Adalet Bakanlığımızda liyakati esas alırız. Bizim hedefimiz, tek derdimiz o işi en düzgün yapacak kişililerdir. Referansları olabilir, başka talepleri olabilir ama o talepler değerlendirilirken ilgili komisyonlar özellikle kişinin liyakatine bakar, bu işi yapıp yapamayacağına bakar. Bizim tek kriterimiz liyakattir.

"Torpil iddialarını reddediyoruz"

Bize herkes ulaşabilir, mail atabilir, mesaj atabilir. Dolayısıyla bu anlamda tüm bu talepleri değerlendirecek olan ilgili komisyonlardır. Kanunen bizim bakanlığımızda kurulmuş olan komisyonlar var. Çok çeşitli sınavlardan, kademelerden geçerler, sonrasında da liyakati esas alan bizim kriterimiz vardır, bu kriterden şaşmayız. O nedenle torpil iddialarını reddediyoruz. Talepleri alırız, onu değerlendirmek komisyonun. Kritere uymuyorsa o talepler devre dışı kalır.

"Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu"

Bu uzun süredir konuşuldu. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar söz konusu oldu. Yargıtay, bu konuda anayasanın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83'üncü maddesi ve 14'üncü maddesinin Anayasa Mahkemesi kararıyla uygulanamaz hale getirildiği yönünde bir karar verdi. 83'üncü maddede, seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla anayasal düzene ilişkin suçlar dokunulmazlık kapsamı dışında. Burada Yargıtay'ımızın görüşü bu. AYM ise dokunulmazlıktan yararlanabileceği yönünde bir görüş belirtti. Orada iki yüksek mahkememiz arasında bir görüş farkı ortaya çıktı. Son verilen karar Yargıtay'ın vermiş olduğu karar. Yargıtay'ın vermiş olduğu kararı da gerekçesini okuduğunuz zaman hep beraber görmek mümkün. Bundan sonraki süreçte ilgililer başvuru yapar yapmaz onlar onların bileceği iş. Tabii ki Yargıtay'ın vermiş olduğu ilk derece istinaf ve Yargıtay ilgili daireleri, itiraz sonrası başka dairenin de vermiş olduğu kesinleşmiş bir hüküm söz konusu. Bu kesin hüküm de şu anda TBMM'de. TBMM'nin gündeminde olan tamamen Meclis kendi gündemine hakim. Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz.

İstanbul merkezli 'casus' operasyonu

İsrail dış istihbaratının özellikle ülkemizde gerek askeri gerek siyasal casusluk faaliyetlerine ilişkin soruşturtmalar yeni değil. Daha önceki yıllarda da bu tür soruşturmalar ve davalar açılmıştı. Son soruşturma şu anda gündemde. Bu kapsamda da 34 gözaltı var. Şu anda gözaltı süresi içerisinde ifadeler alınıyor. 12 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturduğu bir konu. 2 Ocak'ta bir operasyon gerçekleşmişti. MİT'in ve Emniyet'in verdiği bilgiler ışığında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konuyu soruşturuyor.

Daha önceki yıllarda da yine 2021 yılının ekim ayında yapılan bir operasyonda da yine aynı şekilde 27 şahıs hakkında adli işlem gerçekleşmişti. Bununla ilgili dava açıldı, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Yine 2022'nin aralık ayında gerçekleşen bir operasyonda da 62 kişi hakkında adli işlem yapılmıştı. Orada da 19 sanık tutuklu İsrail dış istihbaratı adına ülkemizde siyasal ve askeri casusluk faaliyetleri şüphesiyle açılan soruşturmalar ve sonrasında da delillerin kuvvetli olması nedeniyle de tutuklama kararı verildi, davalar da devam ediyor.

2023'ün nisan ayında yapılan bir operasyon neticesinde de 17 kişi hakkında adli işlem yapılmıştı. 4 sanık tutuklu. Bunun da davası İstanbul 30'uncu Ağır ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Yine en son yapılan soruşturmayla beraber hakkında işlem yapılan kişi sayısı 100'ü geçmiş durumda. Şu anda devam eden davalar bakımından da 25 tutuklu söz konusu. 4 ayrı dava bir de soruşturma devam ediyor.