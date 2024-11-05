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Gündem
AA 05.11.2024 19:53

Bakan Tunç: Kosova'dan beklentimiz FETÖ'cülerin ülkemize iadelerinin sağlanması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunç, Adalet Bakanlığı'ndaki görüşmede, Türkiye ile Kosova arasında tarihten gelen köklü ilişkiler bulunduğunu dile getirdi.

Bakan Tunç: Kosova'dan beklentimiz FETÖ'cülerin ülkemize iadelerinin sağlanması

Konuk heyetin, görüşme öncesinde Türkiye Adalet Akademisini ziyaret ettiğini belirten Bakan Tunç, şunları kaydetti: `Türkiye Adalet Akademisi, uluslararası düzeyde hukuk eğitimi alanında işbirliğine öncülük ediyor. Akademimiz Avrupa, Asya ve hatta Afrika ülkelerine, Türk dünyasından İslam ülkelerine kadar geniş bir alanda eğitim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu faaliyetlerden biri olarak 1-6 Aralık arasında Akademimiz, Kosova'dan gelecek hakim ve savcı misafirlerimiz için İnsan Hakları Hukuku Uluslararası Eğitim Programı düzenleyecek.Şimdiden programın hayırlı olmasını diliyorum.

Suçluların iadesi terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayan Tunç, FETÖ mensupları başta olmak üzere suçluların iadesi konusuna dikkati çekti. Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kosova makamlarından beklentimiz, kaçak FETÖ terör örgütü üyelerinin ülkemize sınır dışı edilmeleri veyahut iadelerinin sağlanmasıdır. Yine FETÖ terör örgütünün, eğitim kurumu, yurt, vakıf, dernek ve şirket kisvesi altında faaliyet göstermesine, ideolojisine uygun eleman kazanma ve kurumlara yerleştirme çalışmalarına engel olunması, mümkünse bu tür yapıların kapatılması ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir"

Bakan Tunç: Kosova'dan beklentimiz FETÖ'cülerin ülkemize iadelerinin sağlanması

Kosova Adalet Bakanı Haxhiu ise Türkiye'ye ikinci resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, iki ülke arasında adalet alanında işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti. Görüşmede, iki ülkenin üst düzey bürokratları da hazır bulundu.

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı FETÖ Kosova Terörle Mücadele Yılmaz Tunç
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