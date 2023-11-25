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Gündem
AA 25.11.2023 09:39

Bakan Tunç: Kadına şiddete karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, insanlığın ortak sorunu olan kadına yönelik şiddete karşı topyekun mücadelelerinin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Bakan Tunç: Kadına şiddete karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecek
[Fotograf: AA]

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile İlgili 2023/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi"ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Tunç açıklamasında, "Açık bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet, dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayırt etmeksizin insanlığın ortak sorunu. Her zaman olduğu gibi şimdi ve gelecekte de kadına yönelik şiddete karşı topyekun mücadelemiz kesintisiz devam edecektir." ifadesine yer verdi.

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