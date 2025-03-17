Bakan Tunç, basın kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda buluştu

Bakan Tunç, Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında ramazanın kardeşlik ve birlik ayı olduğuna işaret eden Tunç, bu ayın, milletin birliğine, ülkenin dirliğine vesile olmasını diledi.

Terörün 40 yıldan bu yana Türkiye'nin önünde büyük bir engel olduğuna dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti:

"Bu anlamda devam eden çalışmalar inşallah başarıya ulaşır. İmralı ile DEM heyetinin görüşmesinden sonra ortaya çıkan çağrı, terör örgütünün feshine ve silahları bırakmasına yönelik. Bunun gerçeğe ulaşması, hayata geçmesi ülkemiz için çok önemli bir aşama olacak. Türkiye Yüzyılı'na başladığımız şu süreçte terörden kurtularak, birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek, hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı, terörsüz bir Türkiye'yi inşa ederek ülkemiz yoluna devam edecek."

Terörsüz Türkiye hedefinde herkese düşen sorumluluklar bulunduğunu belirten Tunç, "Hep beraber, el birliğiyle ülkemizi terörden kurtaracağız. 40 yıldan bu yana ülkemizi sıkıntıya sokan terör belasını sona erdirerek çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe huzurla bakmasını sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklanan bir gazeteci yok"

Adalet Bakanı Tunç, adaletin olmazsa olma şartının tarafsız ve bağımsız yargı olduğunu vurgulayarak, adalet ve basın ilişkisinin de önemli olduğunu söyledi.

Konuşmasında, ifade özgürlüğüne değinen Tunç, "Ülkemiz 23 yıldan bu yana basın özgürlüğü konusunda da önemli yol aldı." diye konuştu.

Basın özgürlüğü konusunda yapılan mevzuat değişikliklerinden bahseden Tunç, sosyal medyanın etkisiyle dezenformasyonun da arttığını, bunun basın özgürlüğünü de tehdit eden bir durum olduğunu kaydetti.

Bakan Tunç, basın özgürlüğü konusunda yapılan eleştirilere ilişkin, "Şunu açıklıkla söyleyelim; Türkiye'de gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklanan bir gazeteci yoktur. Mesleği gazeteci olabilir ama farklı bir suç nedeniyle yargının soruşturması söz konusu olabilir. Hiçbirimiz bir gazetecinin bir suç soruşturmasına tabi tutulmasını elbette ki istemeyiz." ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki soykırımı dünyaya ifşa eden Türk basınıdır"

Basın özgürlüğü endeksinde Türkiye'nin geri sıralarda gösterilmesini eleştiren Tunç, "Türkiye'yi basın özgürlüğü endekslerinde gerilerde göstermek, hatta İsrail'in de gerisinde göstermek bir kere Türk basını için bir insafsızlıktır. İsrail son bir yılda 200'den fazla gazeteciyi katleden bir ülkedir. Nasıl Türkiye'nin önünde basın özgürlüğünde yukarıda gösterilebilir? Bu mümkün olabilir mi?" dedi.

Tunç, Türkiye'nin "hukuka güven endeksinde" 117. sırada gösterilmesine yönelik de "Objektif kriterlere dayanmayan, masa başında hazırlanmış, belli kesimlerin görüşleri alınarak oluşturulmuş bir endeksi kabul etmemiz mümkün değil. Bu Türk yargısına da haksızlık. Yargı her zamankinden daha tarafsız ve bağımsız, basında özgür, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik alan alabildiğine açıktır." dedi.

Bakan Tunç, Türk basınının Gazze'deki soykırımı dünyaya ifşa ettiğini belirterek, "Gazze'deki soykırımı, insan hakları katliamını, oradaki bebek katillerini dünyaya ifşa eden Türk basınıdır, TRT'siyle, Anadolu Ajansıyla, özel yayın kuruluşlarıyla..." dedi.

Türk basınının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da başarılı bir sınav verdiğini dile getiren Tunç, "Hem Türk yargısının geldiği nokta bakımından hem de Türk basınının geldiği nokta bakımından her ikisini de gururla söyleyebiliriz. O nedenle adalet ve medya ilişkisi çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İki yargı paketi hazır

Adalet Bakanı Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kısa süre önce kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatarak, belgede önümüzdeki 5 yılı kapsayan hedeflerin bulunduğunu ifade etti.

Belgede, yargının hızlandırılması, vatandaşların gecikmeksizin hakkına kavuşabilmesi anlamında çok önemli hedeflerin yer aldığını aktaran Tunç, bu kapsamda hazırlanan iki yargı paketinin hazır olduğunu belirtti.

Hazırlanan paketlerin kısa sürede TBMM'nin gündemine getirileceğini bildiren Tunç, şöyle devam etti:

"Bu hedefleri bir takvim doğrultusunda hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Öncelikle ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik alacağımız tedbirler var. Bu konudaki ilk yargı paketini de hazırlamış durumdayız. Önümüzdeki günlerde milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz. Hukuk yargılamalarındaki etkinliği artırmak, hızlandırmak ve vatandaşlarımızın uzun süren yargılamalardan ve duruşmalardan kurtulmasıyla ilgili alacağımız tedbirler var. O da hukukla ilgili bir paketimiz, o da hazır. Onu da inşallah önümüzde günlerde, Meclis yaz dönemine girmeden, bu iki paket tafsilatlı bir şekilde Meclis'ten geçmiş olacak. Tabii ki milletvekillerimizin takdirleriyle bunlar olacak.

Özellikle adalete erişimi kolaylaştıracak, hukuk yargılamalarının etkinliği ve insan kapasitesinin, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesiyle ilgili birçok hedef var. Bu hedefleri de inşallah süreç içerisinde ilk etapta acil olanları, yasa gerektirenleri Meclisimizin takdirlerine arz edeceğiz. Tüm hedefimiz, vatandaşlarımızın yargıya güvenini en üst noktaya çıkarmak ve hukuk devleti ilkesini daha da tahkim ederek yolumuza devam etmek."

"Yeni anayasa" hedefi

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin en önemli hedeflerinden birinin de demokratik, sivil, katılımcı, yeni bir anayasa olduğunu vurguladı.

Bugünlere darbe Anayasası'yla gelindiğine dikkati çeken Tunç, Anayasa'daki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmak için çok önemli reformların hayata geçirildiğini, ancak bunun Anayasa'daki yeknesaklığı bozduğunu söyledi.

Bakan Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"Bu noktada yeni bir anayasa, baştan sona yeni yazılmış, sivillerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletin temsilcilerinin yazdığı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamamız lazım. İnşallah bu konuda Meclis'te bir uzlaşma sağlanır. Meclis Başkanımızın bu konuda başlatmış olduğu bir çalışma var. O çalışma, 'Terörsüz Türkiye' hedefindeki çalışmalar. İnşallah ülkemiz Türkiye Yüzyılı'na başlarken tüm prangalarından kurtularak, demokratik hukuk devleti yolunda milletimizin refahı ve ülkemizin kalkınması noktasında emin adımlarla yoluna devam eder."