Bakan Tunç: Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başıboş sokak köpekleri sorunuyla ilgili soruları yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığ ve Adalet Bakanlığı'nın birlikte hazırladığı taslak çalışmasının Meclis'teki parti grubuna intikal ettirildiğini ve milletvekillerinin değerlendireceğini belirten Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Şunu söylemek istiyoruz; Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Özellikle Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidarız. Sonrasında yine hayvanları korumayla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştur. O komisyonun tavsiye kararları doğrultusunda birtakım düzenlemeler yapmıştık. Hayvanlara eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Bu anlamda hayvanları koruma konusundaki hassasiyetimiz devam ediyor."