Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.06.2023 11:25

Bakan Tekin: Alacağımız kararların herkesi memnun edecek olmasına özel önem vereceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Alacağımız kararların, herkesi memnun edecek, her kesimi mutlu etmesi gereken kararlar olmasına özel önem vereceğiz" dedi.

Bakan Tekin: Alacağımız kararların herkesi memnun edecek olmasına özel önem vereceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Gölbaşı'ndaki Hacılar İlkokulu ile Hacılar Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerle görüştü.

Öğretmenler odasında gerçekleşen görüşmede konuşan Tekin, öğretmenleri sadece yılda bir defa kutlanan Öğretmenler Günü'nde hatırlamayacaklarını belirterek, bundan böyle sık sık bir araya geleceklerini, her daim bir arada olacaklarını söyledi.

Öğretmen, öğrenci, veli ve diğer paydaşlarla hep birlikte büyük bir eğitim ailesi olduklarını vurgulayan Tekin, alacakları kararlara öğretmen ve diğer paydaşları dahil edeceklerini aktardı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Alacağımız kararların her kesimi mutlu etmesi gereken kararlar olmasına özel önem vereceğiz"

Merkezden herhangi bir kararı dayatmayacaklarını kaydeden Tekin, "Alacağımız kararların, herkesi memnun edecek, her kesimi mutlu etmesi gereken kararlar olmasına özel önem vereceğiz. Bir karar alırken özellikle öğretmenlerimizin görüş, öneri ve eleştirilerini dikkate alacağız. Bunda herkesin müsterih olmasını isterim" değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bundan böyle okul ziyaretlerini daha sık yapacaklarını belirterek, "Yeni dönemde okul ziyaretlerimizi Ankara Gölbaşı Hacılar İlkokulu ve Ortaokulu ile başlattık. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceksek bunun merkezi kesinlikle okullar ve öğretmenler olacak. Arkadaşlar sizi gerçekten çok seviyorum, inşallah beraber tarihe not düşülecek işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Daha sonra sınıf ziyaretlerinde bulunan Yusuf Tekin, öğrencilerle sohbet etti ve herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

ETİKETLER
Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Savunma sanayiinde bayrak değişimi: Yeni yol haritası nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:32
Türkiye'ye girmeye çalışan terörist Suriye sınırında yakalandı
12:37
1 kilo 600 gram doğan bebek, ameliyatla 'körlük' riskinden kurtuldu
12:17
Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri daha tutuklandı
12:15
İspanya'daki yağışlar kuraklık sorununa çözüm olmadı
11:56
39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
12:20
İzmit Körfezi’nde çamur temizliği
Jandarma ekipleri göç yolculuğundaki inci kefalini koruyor
Jandarma ekipleri göç yolculuğundaki inci kefalini koruyor
FOTO FOKUS
Tübitak Marmara Araştırma Merkezi İlaç ve Aşı Geliştirme Kampüsü kapılarını TRT Haber'e açtı
Tübitak Marmara Araştırma Merkezi İlaç ve Aşı Geliştirme Kampüsü kapılarını TRT Haber'e açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ