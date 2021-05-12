Beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Soylu, Polis Özel Harekat Merkezini ziyaret etti.

Burada özel hareket polislerine seslenen Bakan Soylu, "Allah'a hamd olsun. Biz huzur içerisindeyiz. Milletimiz birlik içerisinde" dedi.

Suriye'deki dramın devam ettiğini anımsatan Bakan Soylu, "En son Kudüs'te zalim İsrail devletinin o mazlumlara yaptıkları içimizi kanatıyor. Kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"Kanları yerde kalmadı"

Terörle mücadelenin hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu yılı terör örgütünün Türkiye maliyetlerinin inşallah sona erdirildiği yıl olarak hep beraber görmek istiyoruz. Şimdi Avaşin Basyan'da sınırın bu tarafında özel harekat polisimiz, jandarmamız, komandolarımız, sınırın öteki tarafında kahraman Mehmetçiğimiz hep birlikte temizliyoruz. 3 sivilimiz Çukurca’da katledilmişti. Kazan Vadisi'nde infaz etmişlerdi. Kardeşleri sahipsiz kalmıştı, evlatları sahipsiz kalmıştı. 'Siz merak etmeyin bunun hesabını soracağız’ dedik. Hesabını sorduk. 8 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten turuncu listede aranan 'Bahoz' kod adlı Ferhat Taşdemir, Hakkari'de sivil vatandaşlar Orhan Adıyaman, Onur Bozkurt ve Arif Sevinç'i şehit eden terörist. O çocuklarımızın kanı yerde kalmadı"

[3 şehidin kanı yerde kalmadı]

''Turuncu listedeki terörist Ferhat Taşdemir etkisiz hale getirildi.''



Açıklama, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan. pic.twitter.com/6qn9d6cKte — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 12, 2021

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletiyle oyun oynamaya kalkanlardan hesabını acı sorduklarını kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Kendimize güvenmiyoruz, size güveniyoruz. Bu milletin asaletine güveniyoruz. Bu milletin kuvvetine güveniyoruz. Bu milletin kudretine güveniyoruz. Allah'a güveniyoruz. İnancımız budur. Allah bizimle beraberdir. Size bakıyor ve imreniyorum. Sizin için diyecekler ki 'Bu ülkenin başına musallat olmuş, 40 yıllık terörü bunlar bitirdi' Torunlarınız, sizden sonra gelecek nesilleriniz sizlerle onur duyacaklar. Şehit ve gazilerimizle nasıl onur duyuyorsak, sizlerle de onur duyacaklar. 'Bunlar bizim dedelerimiz, terörü bitirdiler' diyecekler."