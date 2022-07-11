Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Soylu: Trafik kazalarında 25 kaybımız var
[AA (Arşiv)]
İçişleri Bakan Soylu, arefe ile bayramın ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen trafik kurallarına uyalım" mesajını paylaştı.
7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzda olunduğunu açıkladı.
Soylu, "8 Temmuz arefe günü 8, 9 Temmuz bayramın 1'inci günü 8, 10 Temmuz bayramın 2'nci günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var. Emniyet kemerini ihmal etmeyelim. Bayramınız kemerli olsun" dedi.
Etiketler: Süleyman Soylu Trafik Kazası Kurban Bayramı
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