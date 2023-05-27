Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak

Şişli'de düzenlenen Sinoplular Buluşması'na katılan Soylu, seçmenin 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını ve yalnız bırakmadığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı için toplumun her kesiminin çaba gösterdiğini dile getiren Soylu, "Üç ay önünü göremeyen Türkiye, Avrupa'nın, Amerika'nın bıyık altından güldüğü, bazen alay ettiği, bazen parmak salladığı, bazen küçük, hakir görmeye çalıştığı Türkiye, bugün dünya ne yapacağını bilmezken, vizyonsuz bir şekildeyken, Amerika, Avrupa ne yapacağını bilmezken, bugün 100 yıllık Türkiye Yüzyılı vizyonu ortaya koydu." dedi.

Soylu, Türkiye’nin artık yarınını hesap edemeyen ve birilerinin talimatlarıyla hareket etmeye çalışan bir ülke olmadığını vurguladı.

Ülkenin 6 Şubat'ta tarihin en büyük depremiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Soylu, devletin dört bir koldan deprem bölgesindeki vatandaşları yalnız bırakmamak için büyük gayret gösterdiğini kaydetti.

Soylu, "Dağına, taşına, köyüne, öğrencisine, yaşlısına afetzedelerin her birine orada ulaşmaya çalıştık. Allah’a hamdolsun devletimiz ve milletimiz hiçbir şeyi esirgemedi. O travmayı ortadan kaldırabilmek için tam 950 bin çadır kurduk. Şu anda 130 binin üzerinde konteyner bulunuyor. İnşallah 1-1,5 ay içerisinde 200 bin konteyner kurulacak. Günde 4 milyon insana yemek veriliyor. Sağlık Bakanlığımız sabahtan akşama kadar sağlık kontrollerini şehirde, köyde devam ettiriyor. Oradaki çocuklarımızın üniversiteye, LGS'ye ve YKS'ye hazırlanabilmesi için destekleme eğitimleri veriliyor, özel çalışma yerleri hazırlanıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, enerjide, bilişimde, ulaşımda ve savunma sanayisinde altyapısının önemli bir bölümünün tamamlandığına dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin ilk kez böyle bir fırsatı yakaladığının altını çizdi.

Soylu, Türkiye'nin çevresinde terör devleti oluşturulmak istendiğini vurgulayarak, "Dediler ki 'Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de biz terör devleti kuracağız. Onun için Mehmetçiğin oradan çekilmesi lazım.' Bu talimat açık ve seçik Amerika'nın talimatıdır. Binlerce tırı oraya gönderen odur. Bizim karşımızda PKK ve PYD yoktur, çok net söyleyeyim. Suriye'de ve Kuzey Irak'ta PKK ve PYD yoktur. Biz biliyoruz karşımızda Amerika vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'in 100. yılında yurt içinde terörist kalmayacağını söyleyen Soylu, "29 Ekim 2023'te, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Sadece o değil, önümüzdeki 5 yıl içerisinde orayı kendi çöplüğü olarak değerlendiren ne bir Amerikan askeri bırakacağız ne bir PYD'li bırakacağız ne de bir PKK'lı bırakacağız. Çevremizdeki o coğrafyanın huzurunu ve güvenini Allah'ın izniyle dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan sağlayacak." dedi.