Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri de mali suçlardır. Sanal bahis, sanal kumar ve kripto, dünyada paranın herhangi bir engel taşımadan dolaşmasına sebep oldu. Bu da sınır aşan ve organize suçlarda alt yapı oluşturmaktadır.

Özellikle dünyanın güçlü ülkeleri bu konuyla mücadele ediyormuş gibi görünüp orta ekonomiye sahip ülkelerin üstüne yıkıyorlar. Bu durum bizim gibi ülkeleri ciddi şekilde etkilemektedir.

Halil Falyalı cinayeti sonrasında bir takım verilere ulaştık. Malta ve Kıbrıs hareketliliğini görüntüledik. Nisan ayından itibaren teknik takipteyiz. Ardından atılan adımlarla operasyonlar başlattık. Bu bahse konu organizasyonda, 15 bahis sitelerinin bulunduğu kurulan siteler büyütülmeye çalışıldığı, oyuncu sayılarının artırıldığı görülmüştür.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Antalya'da açıklama yapıyor. https://t.co/QBaf5nDlBD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 13, 2022

Halil Falyalı'nın yakınları da dahil toplam 136 kişi organizastör olarak tespit edilmiştir. Şu ana kadar 808 milyon paralarına el konuldu. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 101 kişi gözaltına alındı.

Vatandaşlarımızı bu tuzağa düşürdükleri kötücül durum, operasyonlarla akamete uğrayacaktır.

Bu operasyon çevresinde dahil olan ülkelerde atılan adımlar dahil olmak üzere hepsi tespit edildi. 19 ilde gerçekleştirildi.

Ayrıntılar geliyor...