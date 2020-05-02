Bakan Selçuk, kısa çalışma başvuru ve ödeme sürecinde vatandaşların kişisel güvenlikleri için kendilerine İŞKUR resmi hesapları dışında gelen hiçbir e-posta ve SMS’e itibar etmemesini istedi. Bakan Selçuk, “Kişisel bilgiler resmi kaynaklar dışında 3. kişilerle paylaşılmamalı” dedi.

Sahte SMS ve e-postalara dikkat

Özellikle siber dolandırıcıların Bakanlığın ve İŞKUR’un adlarını ve logolarını taklit edebileceğine dikkat çeken Bakan Selçuk, sahte SMS’ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile bireylerin kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceğine vurgu yaptı.

“Sadece resmi adreslere güvenin”

Selçuk, “Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Sadece www.turkiye.gov.tr, www.iskur.gov.tr ve www.ailevecalisma.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlemlerinizi bu web siteleri üzerinden gerçekleştirin. Bakanlığımız ve İŞKUR tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyin” çağrısını yaptı.

