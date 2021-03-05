Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Selçuk: Okulların durumunda da değişkenlik olabilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şehirlerin renk durumuna göre okulların durumunda da değişkenlik olacak. Bu süreci sayın valilerimiz yürütüyor" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Hatice Aslan İlkokulu'nu ziyaret etti. Bakan Selçuk, burada gazetecilere açıklamada bulundu.
Yüz yüze eğitimin ilk haftasını değerlendirilen Bakan Selçuk, "Şehir bazlı yerinden yönetim yaklaşımı ile şehirlerin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre okulların durumunda değişkenlik olacak. Bu bir yarış aslında. Bu süreci sayın valilerimiz yürütüyor" dedi.
Etiketler: Son Dakika Yüz Yüze Eğitim Ziya Selçuk Uzaktan Eğitim
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