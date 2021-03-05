Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Hatice Aslan İlkokulu'nu ziyaret etti. Bakan Selçuk, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Yüz yüze eğitimin ilk haftasını değerlendirilen Bakan Selçuk, "Şehir bazlı yerinden yönetim yaklaşımı ile şehirlerin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre okulların durumunda değişkenlik olacak. Bu bir yarış aslında. Bu süreci sayın valilerimiz yürütüyor" dedi.