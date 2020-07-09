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Bakan Selçuk: Mevzuat gereği tarihi açıkladık
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mevzuat gereği takvimi açıkladık. Şartlar elverirse okulları açarız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 11:28
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