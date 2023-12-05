Bakan Özhaseki: İstanbul'da kentsel dönüşümü hızla başlatacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşmalarından öne çıkanlar şöyle;

İstanbul olası büyük depreme hazır mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: İstanbul'da 600 bin konut çok riskli gözüküyor. Bir an önce değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Bunun yapılması için elzem olan tek şey kentsel dönüşüm. Bunun için büyük bir çaba içerisindeyiz. pic.twitter.com/nn44bTeivS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 5, 2023

Bize düşen tedbirli olmak, rastgele yapılar yapmamak ve bu depreme hazırlıklı olarak çok sağlıklı binalar inşa etmek gibi bir zorunluluğumuz var.

Aşağıda müthiş bir güç var, bizim gücümüzün çok üzerinde bizim isteğimizle hareket etmiyor. Onunla savaşamayız, onu yenemiyoruz zaten o zaman yapmamız gereken tek şey onu bilmek, ona uygun şekilde hareket etmek ve o uyum içerisinde hayatımızı sürdürmek.

Tespitlere göre 6 milyon civarında konut var İstanbul'da , 1 buçuk milyon civarında da iş yeri var. Bunun içerisinde 600 bin konut çok riskli görünüyor. Bir an önce dönüşmesi gerekiyor. Bunun yapılması için elzem olan şey kentsel dönüşüm.

2012'de aslında kentsel dönüşüm yasası çıkmış.Ve o günden bu güne 800 bin civarında binamızı yenilemişiz. Bunlar sapa sağlam duruyor. Risk taşımıyor.

Şu anda da 170 bin civarında bağımsız birimin inşaatı devam ediyor ve ciddi bir şekilde buralara para harcanmış, ancak yetmiyor bu. Bizim bunu hızlandırmamız lazım.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: İstanbul'da 600 bin konut çok riskli gözüküyor. Bir an önce değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Bunun yapılması için elzem olan tek şey kentsel dönüşüm. Bunun için büyük bir çaba içerisindeyiz. pic.twitter.com/nn44bTeivS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 5, 2023

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızla başlatacağız.

Kentsel dönüşümde 'Yürütmeyi Durdurma Kararları' tüm süreci tıkıyor vatandaşımız mağdur oluyor.

Rezerv alanı olarak Hazine alanlarını tercih ederiz. Vatandaşın oturduğu yeri neden rezerv alanı ilan edesiniz ki? Devlet kimsenin gidip malını elinden almaz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki:

Rezerv alanı olarak Hazine alanlarını tercih ederiz. Vatandaşın oturduğu yeri neden rezerv alanı ilan edesiniz ki? Devlet kimsenin gidip malını elinden almaz. pic.twitter.com/70hu0KJYYJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 5, 2023

Yerinde dönüşüm projesi

Yerinde dönüşüm deprem bölgesi için başlattığımız bir proje. Zemin etütleri yapılacak, ona uygun statik çözümlemeler gelecek mühendislik hesapları devreye giriyor. Ve neticesinde de o mevzuata uygun olarak binasını yapacak sorun yok. İşte biz orada vatandaşa dedik ki siz yerinizde evinizi dönüştürmek istiyorsanız biz size 1,5 milyon lira para veririz.

Şu an aslında 100 metrekarelik bir evin çıplak maliyeti 1,5 milyon lira. Şehirden şehire değişebilir, ustalık fiyatlatıyla , işçilik kalitesiyle farklı olabilir ama fiyat bu kadar. 750 bin TL'si hibe olarak veriliyor vatandaşa. Diğer 750'sini de oturmaya başladıktan 2 sene sonra başlamak üzere 10 sene vadeye bozuyoruz. Faizsiz. Yaklaşık aylık 6 bin TL gibi bir rakama takabül ediyor.

Yerinde dönüşüme 250 bin başvuru var.

Deprem bölgesinin inşa ve ihyası

Yılbaşına kadar 46 bin deprem konutunu teslim edeceğiz. Sonrasında her ay konutları teslim etmeye devam edeceğiz. Yani başladıktan sonra 1 yıl içinde tüm konutları teslim etmiş olacağız. Gelecek sene bu zamanlarda tüm evleri teslim etmiş olacağız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Yılbaşına kadar 46 bin deprem konutunu teslim edeceğiz. Sonrasında her ay konutları teslim etmeye devam edeceğiz. Yani başladıktan sonra 1 yıl içinde tüm konutları teslim etmiş olacağız. pic.twitter.com/CGUaxH3htb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 5, 2023

Malatya'da 5 bin kadar konutu sene başında teslim edeceğiz. Binlerce konuta başladık. Bunlar bizim 6-7 ay önce başladığımız yerleri. Şehirlerin merkezlerini özellikle inşa edelim isityoruz.

Kaba inşaatler başladı, hummalı bir çalışma var. Mimarlık grupları Malatya'ya özgün bir kimlik oluşması için özel çalışıyorlar. Malatya denilince o kimlik akla gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki :

Özel kimlikli 2122 tane konut ve işyeri yapıyoruz. Sağolsun Azerbaycanlı kardeşlerimiz 1000 konutun bedelini üstlenelim dediler. Bizde buraya Azerbaycan Mahallesi adını verdik. pic.twitter.com/nrbDndyx0A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 5, 2023

Deprem bölgelerinde, meydanlardan başlayarak çevreye uzanan kimlikli binalar inşa etmenin peşindeyiz.

Başladıktan 1 yıl sonra konutları teslim edeceğiz.

İklim değişikliği ile mücadele

Bu konuda uluslararası bütün anlaşmalara taraf olduk. Paris İklim Anlaşması'nı imzaladık.

Doğayı en çok kirleten ülkeler, Hindistan, Çin, Rusya, ABD, AB ülkeleri..Türkiye'nin doğayı kirletme oranı yüzde 1'in altında.

[İklim değişikliği ile mücadele]



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Bu konuda uluslararası bütün anlaşmalara taraf olduk. Doğayı en çok kirleten ülkeler, Hindistan, Çin, Rusya, ABD, AB ülkeleri..Türkiye'nin doğayı kirletme oranı yüzde 1'in altında. pic.twitter.com/lXBli38v6H — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 5, 2023

Sıfır atık projesi 96 milyar lira kazandırdı, 432 milyon ağacı kesilmekten kurtarıldı.

Sıfır atık projesi müthiş bir mücadele veriyor. Türkiye'nin bir markası haline geldi. G20 Zirvesi'nde liderlerin beyanatı içerisine girdi.

Öncelik deprem konutları

680 bin konut, 170 bin işyerinin yıkıldığı depremde dışarıda kalan vatandaşlarımızın bir an önce evlerine geçmesinin çabası içindeyiz.

Günümün mesaisinin önemli bir bölümünü deprem konutların ayırıyorum. Şu anda hala 1 milyon 900 bin vatandaşımız evlerinin dışında.

Madem ki deprem ülkesiyiz diyoruz, başta İstanbul olmak üzere depreme maruz kalabilecek ne kadar şehirlerimiz varsa kentsel dönüşümü en hızlı biçimde yapıp şehirlerimizi sağlam bir hale getirmek istiyoruz.

Öncelik deprem konutlarında. Bu konutları en sağlıklı biçimde en hızlı biçimde yapıp vatandaşlarımızı oturtma gibi bir zorunluluğumuz var.