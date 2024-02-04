Bakan Özhaseki deprem konutlarıyla ilgili detayları TRT Haber'e anlattı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Gaziantep'te deprem konutlarına ilişkin merak edilenleri anlattı.

Evlerin çok büyük depremlere karşı dayanıklı yapıldığını belirterek, "Biz şu an da bakanlık olarak 300 bin konutun neredeyse ya ihalesini yaptık ya ihale sürecinde. Bunlarında inşaatları başladı. Bir kısmı bitti bir kısmı da hızla devam ediyor" dedi.

"Çok hızlı bir şekilde yaraları sarmaya devam ediyoruz"

Yıkılan evinin yerine yenisini yapmak isteyen vatandaşları da "yerinde dönüşüm projesi" ile desteklediklerini belirtti.

"Bir taraftan da vatandaş eğer ki yerinde dönüştürmek istiyorsa onun için de 1,5 milyon liralık yardım paketi açıkladık. Binlerce insan da ben evet köydeki evimi yaparım ya da komşularla bir araya geldim eski binamın yerini yaparım diyerek işe başladılar. Çok hızlı bir şekilde yaraları sarmaya devam ediyoruz."

"Hiç durmadan devam edeceğiz"

Bakan Özhaseki, mart ayının sonuna kadar deprem bölgesinde 75 bin konutun teslim edileceğini ifade etti.

Bakan Özhaseki, "Biz bu hızımızı sürdüreceğiz. En son hak sahibi evini alana kadar teşekkür ederiz diyene kadar. Hiç durmadan devam edeceğiz" dedi.

