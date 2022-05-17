Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Atatürk Havalimanı'na yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi projemize devam edeceğiz. Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmaksızın vatandaşlara açacağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yapıyor. https://t.co/BV1iDFBzP1— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 17, 2022
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Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum
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