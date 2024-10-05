Bakan Kurum: 11 ilde 101 bin 254 konut hak sahiplerine teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, beraberindekilerle TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaların sürdürüldüğü Trabzon Caddesi'ndeki şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki 14 milyon insanın hizmetkarı, onların dertleriyle dertlenen ve sorunlarının çözümleri adına irade ortaya koyarak gece gündüz çalışan kadrolar olduklarını söyledi.

Bu hizmet şuuruyla tüm tecrübelerini deprem bölgesine aktardıklarını ve seferberlik anlayışıyla çalışmaya gayret gösterdiklerini anlatan Kurum, bu anlamda deprem bölgesindeki vatandaşlardan bir an olsun ayrılmadıklarını dile getirdi.

"Kahramanmaraş bizim için sıradan bir şehir değil"

Deprem bölgesinin inşası için sivil toplum kuruluşları, belediye başkanları, milletvekilleri ve valilikle sürekli istişareler yaptıklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş bizim için sıradan bir şehir değil. Bu şehir bizim tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimizdir, geçmişimiz geleceğimizdir ve Kahramanmaraş'ta attığımız her adımı bu büyük mirasa duyduğumuz saygı ve minnetle atıyoruz. Bugün Kahramanmaraş ve diğer illerimize baktığımızda 32 bin yeni yuvamızın, iş yerimizin hamdolsun yapımını başlattık ve son 3 ayda 11 ilimizde 60 bin yeni konutun yapımını başlatmış olduk. Ve bu çerçevede bitirdiğimiz, 6 Şubat'ta o birbirimize sımsıkı sarıldığımız deprem evlerimizin teslimlerini de bir taraftan yürütüyoruz. Bu kapsamda 101 bin 254 konutumuzun hem Kahramanmaraş'ımızda hem de diğer illerimizde teslimlerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler çerçevesinde inşallah yıl sonu bu rakamı en az 200 bin konuta ulaştırma hedefimiz var. Deprem bölgesinde 452 bin yeni konutumuzu, iş yerimizi vatandaşlarımıza sosyal donatılarıyla, okullarıyla, camisi ve yeşil alanlarıyla, kaldırımdaki taşı dahi, buradaki detayı dahi düşündüğümüz anlayışla çözüp inşallah 2025 yılı sonuna kadar teslim etmeyi planlıyoruz."

20 bin 764 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi

Kurum, kentte şu ana kadar 20 bin 764 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini, 25 bin 772 konutun ise inşasının kent merkezi ve ilçelerde gece gündüz demeden devam ettiğini vurguladı.

Bölgenin ihyası ve inşası adına başlatılan çalışmaların 153 bin emekçi ile hız kesmeden sürdüğüne işaret eden Kurum, "Türkiye'nin, hatta dünyanın en büyük şantiyeleri diyeceğimiz bu şantiyelerde bölgenin ihtiyaçları, bölgenin demografik yapısı, yine Kahramanmaraşlıların arzusu, isteği doğrultusunda projeler yapılmakta. Projeler hızlı bir şekilde buradaki istihdamı, üretimi, Kahramanmaraş'ın, deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması anlayışıyla yürütülmektedir. İnşallah bu hızla gittiğimizde yıl sonuna kadar 11 bin 501 yeni konutumuzu daha Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize teslim etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Önceki ziyaretlerinde Onikişubat ilçesindeki Altınova ve Hayrullah mahallelerinin sorunlarının çözümüne dair söz verdiklerini anımsatan Kurum, bu mahallelerde çalışmalara başladıklarını, bu kapsamda Altınova'da yeni bir uydu kent kurmayı planladıklarını ifade etti.

Bakan Kurum, bu konuda ilgili kurumlarla istişare içerisinde olduklarını dile getirerek, "Hassas bir şekilde bu planlama sürecini yürütüyoruz ve şu ana kadar da burada 1500 konutun inşasını başlatmış durumdayız. Kalan 6 bin 493 konutumuzu da 20 Kasım'a kadar ihaleleri tamamlayıp buradaki yapım sürecini de başlatmış olacağız. Yine Hayrullah Mahallesi'ndeki toptancılar sitesi, burayı da yapacağımızı ifade etmiştik. 117 bağımsız bölümden oluşan toptancılar sitemiz ki buradaki üretim adına, buradaki ticaret adına, buradaki ihracat adına çok önemli olduğunu düşündüğümüz toptancılar sitesinin de ihalesini gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Kültür ve medeniyet ön plana çıkarılacak

Dulkadiroğlu ilçesinde de bir taraftan konutlar yaparken diğer taraftan tarihi, kültürü, medeniyeti ön plana çıkaracak işler yapacakları sözünü verdiklerini hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda kapalı çarşımız ki bu manada Kahramanmaraş'ımızın, bölgemizin en önemli değeri, bize olan bir emanet, bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağımızın sözünü vermiştik ve burada da kapalı çarşımızın ihalesini inşallah 140 dükkan, oradaki restorasyonlarıyla birlikte önümüzdeki hafta gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki ziyaretimizde inşallah kapalı çarşının yapım törenini yine Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizle birlikte başlatmış olacağız. İsa Divanlı Mahallemiz, burada da 1003 konut ve 159 iş yerimiz vardı, buranın da ihalesini 4 Kasım'da yapıp inşaatına başlayacağız. Kapalı çarşımızın hemen arkasında yer alan demirciler sitemiz, burada da esnafımız gerçekten depremin ilk anından itibaren o vakur duruşunu, o mertliğini göstermiş, Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimizle bir önceki ziyaretimizde bir araya gelmiştik ve onlara söz vermiştim. Demirciler Çarşısı'nın da yine projelerini hızlı, süratli bir şekilde yapacağımızı, buradaki tarihi, buradaki kültürü yeniden ayağa kaldıracağımızı ifade etmiştik. 26 Kasım'da da demirciler sitemizin inşallah ihalesini gerçekleştirip Demirciler Çarşısı'nı restore edeceğiz."

Bakan Kurum, Doğukent Mahallesi'nde Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle 4 etap halinde projeler gerçekleştirdiklerini, ilk 3 etapta 4 bin 240 konut ve iş yeri üreteceklerini, 1. etabın ihalesini tamamladıklarını belirterek, yaklaşık 464 bağımsız bölümden ve 36 ticari üniteden oluşan projede iş yerlerinin bugün itibarıyla temellerinin atıldığını duyurdu.

Kentin merakla beklediği mikro belgelendirme sorununa da değinen Kurum, bu kapsamda bilim insanlarınca gerekli değerlendirmelerin yapılıp kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine sadece Bakanlığı emanet etmediğini, deprem bölgesindeki her bir afetzedeyi de emanet ettiğini vurguladı.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişçi, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ile ilgililer katıldı.