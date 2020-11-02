Sağlık Bakan Fahrettin Koca, İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin mesaj yayınladı.

"Hayat bir kez daha kazandı"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayat bir kez daha kazandı. İdil kızımızın ardından, 65 saat sonra aramıza dönen 3 yaşındaki Elif kızımız da hayata yeniden merhaba dedi. Yaşamdan yana olan umut ve mücadelemize güç kattınız. Ekiplerimize minnettarız" ifadelerini kullandı.