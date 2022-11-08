Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 18:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan aralık uyarısı: Vakalar artabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele için risk grubundakilerin aralık, ocak aylarına hazır olmaları amacıyla hatırlatma dozlarını yaptırmalarını önerdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Bakan Koca yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakarıyla ilgili uyarıda bulundu. Endişelenecek bir durum olmadığının altını çizerek risk gruplarına aşı çağrısı yaptı.
Koca, "Aralık ayında koronavirüs vakalarında artış olabilir ama Covid korkusuyla yaşamayalım" dedi.
Salgının giderek azaldığını ifade eden Koca, vatandaşlara hatırlatma dozu aşılarını yaptırmalarını önerdi.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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