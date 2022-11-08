Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Bakan Koca yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakarıyla ilgili uyarıda bulundu. Endişelenecek bir durum olmadığının altını çizerek risk gruplarına aşı çağrısı yaptı.

Koca, "Aralık ayında koronavirüs vakalarında artış olabilir ama Covid korkusuyla yaşamayalım" dedi.

Salgının giderek azaldığını ifade eden Koca, vatandaşlara hatırlatma dozu aşılarını yaptırmalarını önerdi.