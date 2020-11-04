Bakan Koca uyardı: Hastalık yayılıyor
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da ve Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış olduğu uyarısında bulunarak, " Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili paylaşım yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19'un tüm dünyada yayıldığını belirterek şunları kaydetti:
"İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var. Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak."
COVID-19 tüm dünyada yayılıyor. İstanbul’da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var. Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak. pic.twitter.com/xVZz1OuFZp— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 4, 2020
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