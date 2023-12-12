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TRT Haber 12.12.2023 17:35

Bakan Koca: Milletvekili Bitmez'in durumu son derece kritik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşurken kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumu ile ilgili, durumunun son derece kritik olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşurken kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. 

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar: 

"İlk müdahale Meclis'te yapıldı. Olaydan 20 dakika kadar sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi. Anjiyo planlandı, hemen yapıldı ve 2 ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp akciğer pompasına bağlandı. Hayati fonksiyonlarını bu şekilde sürdürüyor.

Durumu son derece kritik ve ciddi. Bütün ekipler bir arada yakınen takip ediyorlar."

 

 

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