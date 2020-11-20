Bakan Koca gençlere seslendi: Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gençlere koronavirüs uyarısında bulunarak "Sevgili gençler, bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gençlere 'sosyal hareketliliği azaltma' uyarısı yaptı.
SEVGİLİ GENÇLER. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020
"Sevgili gençler, bugünlerde gençliğini yaşamak da zor" diyen Koca, hafta sonu uygulamaya girecek sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak "COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, sadece 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz" ifadelerini kullandı.
NEDEN GENÇLER? Gençler, bir süreliğine, sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. “Neden herkes değil de, biz gençler?” Siz fark etmeseniz de, virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da, fedakârlığınıza çok ihtiyacımız var.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020
Sağlık Bakanı Koca, sonrasında bir paylaşım daha yaparak şu açıklamalarda bulundu:
"Neden gençler? Gençler, bir süreliğine, sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. “Neden herkes değil de, biz gençler?” Siz fark etmeseniz de, virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da, fedakârlığınıza çok ihtiyacımız var."