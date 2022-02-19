Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 21:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca: Çalışıyoruz, kaybedecek zaman yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili "Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok" açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşımda bulundu.
Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarının tüm toplum kesimlerinde duyarlılık konusu olmasından hepimiz mutluyuz. Bu duyarlılık, sorunların önemi konusunda hepimizin birleştiğini, çözümün ortak iradeyi yansıtacağını gösteriyor. Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok." ifadesini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Çalışanları
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