Bakan Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kentte düzenlenen Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

(Deprem bölgesi) Buradan elimizi hiçbir zaman çekmeyeceğiz, her şeyi eskisinden daha iyi ihya ve inşa etmeden buradan ayrılmayacağız. Geri getiremeyeceğimiz sadece can kayıpları, buraları yeniden ihya edeceğiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu afet bölgesindeki duruma ilişkin bilgi veriyor. https://t.co/dVG77PgPZ3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 9, 2023

Adıyaman'da mart sonu itibarıyla 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisanda konteyner kentleri tamamıyla bitireceğiz.

"GSM şirketlerine gerekli soruşturmaları başlattık"

Deprem bölgesinde mobil baz istasyonu problemini çözdük ama eksiklikleri de gördük. GSM şirketlerine yönelik gerekli soruşturmaları başlattık, gereği yapılacak. İlk 4 gün dışında deprem bölgesinde 350 mobil araçla haberleşme hizmeti sağlanmaya çalışıldı. Bu her geçen gün arttı.

Deprem bölgesinde hava yoluyla 700 bine yakın, demir yoluyla 100 bine yakın, deniz yoluyla da 30 bine yakın vatandaşımızı taşıdık.

"Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz"

Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz.

İstanbul'da yaptığımız projeler, kullanmış olduğumuz teknolojiler, mesela Avrasya Tüneli afette acil durum yolu olacak. Olası bir deprem durumunda tahliye için işi kolaylaştıracak. Türkiye, dünyaya mühendislik projeleri satar konuma geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Yaptığımız ulaştırma ve altyapı yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu böyle afet durumlarında bir daha test etmiş oluyoruz.https://t.co/D9rUM2NwVX pic.twitter.com/AkBAMTHZ7i — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 9, 2023

İstanbul'da 100 kilometrenin üzerinde demir yolu yatırımımız var. Bunlar afette sığınak olacak, hatlarımız hizmete devam edecek.

8 hızlı tren hattımızı 54'e çıkaracağız. Ankara-Sivas hattını yapıyoruz. Doğu Ekspresi de Kars'tan Bakü'ye kadar gidebilecek biz bunu planlıyoruz. Dünyanın en önemli baharat yollarını kuracağız. İstanbul'da da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni metroyla buluşturuyoruz.

"Nisan sonunda burada çadır görmeyeceğiz"

Bizim büyük hedeflerimiz var. Bu bölgeden elimizi çekmeyeceğiz. Geceleri çadır kentlerdeyiz. Gündüzleri çalışıyoruz. Hakikaten çadırda yaşam zor, o yüzden bir an önce konteynerlere geçmek istiyoruz. Bu ay sonunda çok önemli bir mesafeyi aşmış olacağız. Nisan Ayı sonunda da inşallah burada çadır görmeyeceğiz.

Bölgede canlanma ne zaman sağlanır?

Zor bir süreç tabii, onların üzüntüsü bizim üzüntümüz oldu. Hele ilk hafta hakikaten zor geçti. Kışın da en soğuk günleriydi. İlk haftadan sonra burada bir yaşam düzene girdi. Geçici yaşam alanlarını üretirken bir taraftan da ticaarethaneler için yerler açıyoruz.

Kamu çalışanlarını geri getirmek için, onların da barınmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Burada eski canlanma için yoğun bir çalışma var. Buradaki şehirlerin imar planlarının yeniden yapılması için bir çalışma da yapılıyor. Hatta inşaatlara bile başkandı kısa sürede. Yapacağımız yatırımlarla gidenlerin geri dönmesini sağlayacağız. Bütün sektörlerle nasıl canlandırırız diye her gün toplantı yapıyoruz.

Adıyaman'da 3 ay içerisinde enkaz kalmamış olacak. Bir tarafan ağır hasarlıları yıkıyoruz. Devlet millet el ele bu işin üstesinden geleceğiz.

"Ramazan Ayında burada çok farklı bir ortam üretmeyi düşünüyoruz"

32 gündür bizim Ankara'mız Adıyaman oldu. İşlerimizi buradan yürütüyoruz. Ramazan Ayında burada çok farklı bir ortam üretmeyi düşünüyoruz. İnşallah ondan sonra da rutine döneceğiz.