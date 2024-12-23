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Gündem
TRT Haber 23.12.2024 19:42

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret komisyonunun son toplantısını perşembe veya cuma günü yapıp ücreti açıklayacaklarını söyledi.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

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Vedat Işıkhan Asgari Ücret
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