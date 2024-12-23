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HABER GİRİŞ
23.12.2024 19:42
, 23.12.2024 20:17
SON GÜNCELLEME
23.12.2024 20:17
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret komisyonunun son toplantısını perşembe veya cuma günü yapıp ücreti açıklayacaklarını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
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