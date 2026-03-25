Gündem
TRT Haber 25.03.2026 11:02

Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı güçlü işgücü temelleri üzerinde yükselecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı uygulamayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı bu sağlam temeller üzerinde yükselecek" dedi.

[Fotograf: AA]

Bakan Işıkhan, Orta Vadeli Program (OVP) ve Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) çerçevesinde uygulanan politikaların meyvelerini verdiğini belirterek, 2025 yılı istihdam verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hayatını geliştirmeye yönelik adımların etkisiyle 2025 yılında önemli başarılara imza atıldığını vurguladı.

İşsiz sayısında ciddi düşüş

Geçtiğimiz yıl yüzde 8,3 olarak gerçekleşen işsizlik oranının, 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çeken Işıkhan, "İşsiz sayısı, 2025 yılında bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişi oldu." bilgisini paylaştı.

Genç ve kadın istihdamında tarihi başarı

Kadın ve gençlerin işgücüne katılımına yönelik programların olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti;

Aynı dönemde kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 11,3’e geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı, 1 puan azalarak 2005 yılından beri en düşük seviyesi olan yüzde 15,3’e geriledi. Kadınların ve gençlerin çalışma hayatına katılımlarını artırmak için yürüttüğümüz programlarımızın olumlu sonuçlarını her geçen gün daha fazla almaya devam edeceğiz. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 566 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 49; işgücü 35 milyon 533 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 53,5 olarak gerçekleşti.

İşgücümüz ve çalışma hayatımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ekonomi modelimizin parolası olan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı uygulamayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı bu temeller üzerinde yükselecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan İstihdam
