Çok Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.02.2024 13:40

Bakan Işıkhan: Öncelikli hedefimiz; madencilerimize, kardeşlerimize ulaşmak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin, Bakanlık olarak olayın ortaya çıktığı andan itibaren Bakan Yardımcısı, 3 başmüfettiş ve 1 müfettişle olay yerine intikal ettiklerini belirterek, öncelikli hedeflerinin toprak altında kalanlara ulaşmak olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan: Öncelikli hedefimiz; madencilerimize, kardeşlerimize ulaşmak

Bölgede incelemelerinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve yetkililer eşliğinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Işıkhan, aziz millete ve Erzincan'a "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalardan bahseden Işıkhan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak olayın ortaya çıktığı andan itibaren Bakan Yardımcımız, 3 başmüfettişimiz ve 1 müfettişimizle olay yerine intikal ettik. Buradaki çalışmalarımıza destek vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan: Öncelikli hedefimiz; madencilerimize, kardeşlerimize ulaşmak

Işıkhan, devletin tüm kurumlarıyla bölgede bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Devletin tüm kurumları, kamu kurumları, AFAD başta olmak üzere İçişleri Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın tüm yetkilileri burada. Bu olayın daha iyi bir şekilde yönetilebilmesi için neler yapabiliriz noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikli hedefimiz; madencilerimize, kardeşlerimize ulaşmak.

Özellikle madenci kardeşlerimizin aileleri ve yakınlarıyla bir araya gelmek ve yanlarında olmak için geldim. Daha sonra süreç nasıl işleyecekse işler elbette ama bizim bu noktada odaklanmamız gereken en önemli konu; şu an göçük altında kalan kardeşlerimize bir an önce ulaşmak."

ETİKETLER
Vedat Işıkhan Erzincan Maden
Sıradaki Haber
Türkiye'den Beyaz Kıta'da bilim diplomasisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon lira oldu
14:16
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
13:53
Antalya'daki vahşi yaşam parkında 52 ender türden hayvan bulunuyor
13:53
Yücel Çakmaklı'nın kayıp filmi 55 yıl sonra izleyiciyle buluşacak
13:49
Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan İsrail'in Refah'a saldırı planının "felaket" olacağı uyarısı
13:48
AB, ekonomik büyüme tahminini düşürdü
Fındık tanelerinin içi sıcak geçen kış nedeniyle boş kalabilir
Fındık tanelerinin içi sıcak geçen kış nedeniyle boş kalabilir
FOTO FOKUS
Erzincan'daki toprak kaymasından yeni görüntüler ortaya çıktı
Erzincan'daki toprak kaymasından yeni görüntüler ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ