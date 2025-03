Bakan Işıkhan, Mersin'de liman işçileriyle iftarda buluştu

Bakan Işıkhan, Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen iftar programındaki konuşmasında, işçilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Ramazanda dayanışmanın ve paylaşmanın güçlü şekilde hissedildiğini belirten Işıkhan, "İftar sofrasında buluşmamız da aslında bu dayanışmanın, birlik ruhunun tezahürüdür. Aynı sofraya oturuyor, lokmayı bölüşüyor, dualarda buluşuyoruz. Bu birlik ve beraberlik, bizi daha güçlü kılan bir özelliğimizdir. Rabbim birliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

Işıkhan, Mersin'in tarih boyunca ticaretin, sanayinin ve tarımın kesiştiği bir şehir olduğunu, bugün bu görevini daha da ileriye taşıdığını anlattı.

"Mersin Limanı Türkiye ekonomisinin de en stratejik noktalarından bir tanesidir"

Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden Mersin'in, Türkiye'nin ihracat ve ithalatında kritik rol üstlendiğini dile getiren Işıkhan, "Mersin Limanı, sadece Mersin'in değil Türkiye ekonomisinin de en stratejik noktalarından bir tanesidir" ifadesini kullandı.

Kentte 146 bin kayıtlı çalışanın olduğunu, geçen yıl 31 bin vatandaşı işe yerleştirdiklerini anlatan Işıkhan, "Bu rakamlar Mersin'in Türkiye ekonomisine sağladığı katkının en somut göstergelerinden bir tanesidir. İş gücümüz her geçen gün büyüyor, ekonomimizin dinamikleri de daha da güçleniyor. Özellikle kadın ve genç istihdamına büyük önem veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Liman işçilerine seslenen Işıkhan, şöyle konuştu:

"Sizlerin emeği ve alın teri, ülkemizin küresel ticaretteki gücünü her geçen gün daha da artırmaktadır. En büyük önceliğimiz, sizlerin çalışma şartlarını daha da iyileştirmek, daha güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı sağlamak olacaktır çünkü biliyoruz ki bu limanda harcanan her emek, Türkiye ekonomisinin kalkınmasına katkı sunuyor. Katkılarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden."

"Teşviklerimizi sürdürüyoruz"

Işıkhan, hükümet olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iş dünyasının önünü açacak her türlü desteği vermeye gayret ettiklerinin altını çizdi.

Ziyaret ettikleri iş yerlerinde sorunları tespit edip çözümleri hızla hayata geçirdiklerini vurgulayan Işıkhan, "Mersin Limanı'nın sağladığı avantajları en iyi şekilde kullanarak sanayi üretimimizi artıracak yeni yatırımları çok önemsiyoruz. Lojistik altyapımızı güçlendirmek, sanayi ve ihracat kapasitemizi artırmak için hükümet olarak stratejik adımlar atıyoruz. Tarım ve gıda sanayisinde sahip olduğumuz yüksek potansiyeli büyütmek için de teşviklerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, Mersin'in potansiyelinin daha da gelişmesi için üretici ve ihracatçıların yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti.

"Bizler, hep birlikte üretecek, büyüyecek ve Türkiye'yi daha güçlü bir ekonomiye, geleceğe sizlerle birlikte taşıyacağız. Mersin, lojistik gücü, sanayisi, tarımı ve girişimcisiyle Türkiye’nin üretim dinamosu olmaya devam edecektir. Bizlere düşen, bu şehri daha da kalkındırmak, daha fazla yatırım çekmek, daha fazla iş imkanı sunmak ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizi güçlü yarınlara taşımak olacaktır."

İftar programına Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy, Mersin Uluslararası Limanı Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ile liman işçileri katıldı.