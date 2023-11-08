Bakan Güler'den Budapeşte'deki Galiçya Cephesi Şehitliği'ne ziyaret

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resmi ziyarette bulunmak üzere Budapeşte'ye giden Bakan Güler, Liszt Ferenc Havaalanı'nda Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan Savunma Bakanlığı Uluslararası İş Birliği Genel Müdürü Albay Albert Grof, Türkiye'nin Budapeşte Askeri Ataşesi Albay Feride Tosun ve diğer yetkililerce karşılandı.

Güler, Budapeşte programı kapsamında ilk olarak Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitliği'ni ziyaret ederek anıta kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulundu.

Bakan Güler, tören sonrası eşi Demet Güler ile kabirlere karanfil bıraktı ve dua etti.

Güler, şehitlik ziyaretinin ardından Kahramanlar Meydanı’na geçti. Buradaki anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Bakan Güler, Budapeşte Büyükelçiliği'ni de ziyaret ederek Büyükelçi Ekşioğlu’ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.