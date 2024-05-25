Bakan Güler, OYAK'ın 64. genel kurulu dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklamada, "OYAK 64'üncü Olağan Genel Kurulu dolayısıyla, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ve OYAK Yönetim Kurulu Üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti." bilgisi paylaşıldı.