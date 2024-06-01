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Gündem
TRT Haber 01.06.2024 14:13

Bakan Güler: Komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına oldubittiye izin vermeyiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü sözde seçim hazırlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Milli güvenliğimiz ve komşuların toprak bütünlüğü hilafına oldubittiye izin vermeyiz" dedi.

Bakan Güler: Komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına oldubittiye izin vermeyiz
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanı Güler, EFES-2024 Tatbikatı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye rejimi ile ilişkiler ve Mehmetçik'in bölgede ne kadar kalacağına dair açıklamalarda bulunan Güler, şunları kaydetti;

Sözde seçim çalışmalarının Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğunu; bölgede huzurun ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğuracağını vurguladık. Milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek vurguluyorum.

Suriye Rejimi ile görüşmeler sadece Astana'da İran, Türkiye, Suriye ve Rusya olarak dörtlü yapılıyor. Kapsayıcı bir anayasanın kabulü, serbest seçimlerin yapılması, kapsamlı bir normalleşme ve güvenlik ortamının sağlanması konusunda elimizden gelen desteği vermeye hazırız, ancak bunlar yapıldıktan ve sınırlarımızın güvenliği tam olarak sağlandıktan sonra gerekirse çekilmeyi düşünebiliriz.

"Zorunlu askerlik devam edecek"

Bakan Güler'e profesyonel askerliğe geçiş konusu da soruldu. Zorunlu askerliğin devamından yana olduğunu belirtti.

"Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik olması şeklindedir. Avrupa'da profesyonel askerliğe geçen ülkelerin zorunlu askerliğe dönmeyi tekrar değerlendirdiklerini görüyoruz. En son bu konu İngiltere'nin gündeminde.

Milli Savunma Bakanı Güler, İran'ın helikopter kazasının ardından verilen yardım nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

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