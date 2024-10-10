Bakan Güler: İsrail terörü coğrafyamızın kargaşaya sürüklenme riskini artırmıştır

Bakan Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Kemal Kadıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcıları ve ordu komutanlarıyla, Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2024"ün Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etti.

Faaliyetin sonunda konuşan Güler, Sakarya Meydan Muharebesi'ne atıfta bulunarak, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazileri andı.

Bakan Güler, "Ateş Serbest-2024" faaliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ezici ateş gücünü oluşturan silah sistemleri ve etkili mühimmatıyla personelin bunları kullanmadaki maharetine şahit olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.

Çok sayıda farklı cins silah ve silah sisteminin ilk defa etkinlik gösterdiğini belirten Güler, yeni nesil fırtına obüslerinden, silah tespit radarlarına, paramotorlardan, geliştirilmiş insansız kara ve hava araçlarına, uzaktan komutalı silah sisteminden, robotik kollu METİ aracına kadar muhtelif çap ve tesirdeki araç ve gereçlerin hareket kabiliyetleriyle başarılı atışlarını açıkça ortaya koymalarını memnuniyetle müşahede ettiklerini söyledi.

"Müstesna bir deneyim imkanı sundu"

Güler, "Ateş Serbest-2024" faaliyetiyle yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği sistemlerin etkinliğinin bir kez daha ortaya konduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Kuvvet Komutanlıklarımız arasındaki birlikte çalışabilirlik pekiştirilmiş, ateş desteğinin koordinasyonu geliştirilmiş, silah sistemlerini kullanma pratikleri ve yetenekleri görülmüştür. Aynı zamanda personelimizin farklı çap ve özelliklerdeki silahları tanıması bakımından da tatbikat müstesna bir deneyim imkanı sunmuştur. Elbette ki bu tatbikattan da elde ettiğimiz verilerle sistemlerimizi geliştirmeye, kahraman personelimizin niteliklerini artırmaya devam edeceğiz."

Küresel sınamaların ve buna bağlı olarak yaşanan gerginliklerin arttığı bir dönemden geçildiğini belirten Güler, yakın coğrafya başta olmak üzere sınırların ötesinde meydana gelen çatışmaların, terörizm tehdidi ve jeopolitik çekişmelerin, ordunun harbe hazırlık seviyesi ve etkinliğini artırmasını zorunlu kıldığını söyledi.

"Dünya barış ve istikrarına da katkı sağlıyoruz"

Özellikle son bir yıldır İsrail'in Filistin'de, Gazze'de sergilediği devlet terörü ve zulmünü şimdi de Lübnan'a yayma çabalarının, güney coğrafyanın büyük bir kargaşaya sürüklenmesi riskini artırdığına dikkati çeken Güler, şunları anlattı:

"Bu kritik ortamda caydırıcılığımızı, muhtemel tüm senaryolara en iyi şekilde hazır bulunarak ve proaktif politikalar takip ederek sağlayabiliriz. Bu bağlamda ülkemizin savunma ve güvenliği için bir yandan terör tehdidini sınırlarımızın ötesinde bertaraf edip hudutlarımızın emniyetini sağlarken diğer taraftan da mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla koruyoruz. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra dünya barış ve istikrarına da katkı sağlıyoruz."

Güler, son olarak Lübnan'a yönelen İsrail saldırıları karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ile bölgede bulunan vatandaşları tahliye etmek ve insani yardım malzemelerini dost Lübnan halkına ulaştırmak maksadıyla TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin dün Beyrut'a ulaştığını hatırlattı.

Lübnan'dan tahliye operasyonu

Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar ile yapılan koordinasyon sonucunda gerçekleştirilen insani yardım operasyonunda 300 ton yardım malzemesinin Lübnan makamlarına teslim edilirken vatandaşları alan gemilerin de planlandığı şekilde harekete geçtiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"TCG Bayraktar, 588 kişiyle bu sabah 06.50'den itibaren TCG Salihreis ve TCG Bartın refakatinde Mersin'e doğru yola çıkmış olup gemimizin saat 20.30 sıralarında limana ulaşmasını bekliyoruz. TCG Sancaktar ise geri kalan 378 kişiyle saat 11.30'da TCG Gaziantep ve TCG Bandırma'nın refakatinde Beyrut Limanı'ndan yola çıkmış olup gemimizin gece 23.00 sularında Mersin'e ulaşması beklenmektedir. Bu operasyon kahraman ordumuzun üstlendiği görevlerdeki icra kabiliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İsrail'in, masum sivilleri barbarca bombalayıp meskun mahalleri yerle bir ettiği bu ortamda Türkiye Cumhuriyeti tarihi misyonuna uygun olarak zor durumdaki Lübnan halkına ve Lübnan'da yaşayan yabancılara da yardım elini uzatmış dostluk ve dayanışma köprüleri inşa etmeye devam etmiştir. Bu vesileyle, operasyonda görev alan ve yüksek bir özveri örneği sergileyen kahraman donanmamızın seçkin personelini yürekten kutluyorum."

Ateş Serbest-2024 faaliyeti

Ordunun üstlendiği görevleri layıkıyla yerine getirmesi ve gücünü daima diri tutması için de eğitim ve tatbikatlara aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Güler, "Her bir tatbikat faaliyetini ayrıntılı planlayıp gerçek muharebe koşullarına yakın şekilde icra ederek personelimizi modern harp konseptine en uygun biçimde eğitiyoruz. Personelimizin daima göreve hazır olması ve mesleki tecrübesini geliştirmesine katkı sunan bu gibi tatbikatların genç personelimize de muharebe ortamının simülasyonunu müşahede etmesi ve yerli milli silah envanterimizi yakından tanıması bakımından büyük bir tecrübe kazandırdığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Güler, Ateş Serbest-2024 faaliyetinin planlama, intikal, tertiplenme, hazırlık, icra ve geri intikal safhalarında büyük bir özveriyle görev yapan silah ve mesai arkadaşlarına üstün gayretleri nedeniyle teşekkür ettiğini belirterek, "Bir asır önce istiklal mücadelesi veren bir ordudan asil milletimizin yüksek desteğiyle bugün üstün nitelikleri haiz personeli, yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle dünyanın önde gelen ordularından biri haline gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

"Daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz"

Bakan Güler, TSK'nın, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en kapsamlı faaliyetlerini aynı anda büyük bir başarıyla yerine getirdiğini vurgulayarak, ulaşılan bu üstün seviyeyi sürdürebilmenin en büyük öncelikleri olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bekaya yönelen ve yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeyi sürdüreceklerine dikkati çeken Güler, "Daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu yoğun görev ortamında, siz kahraman ve fedakar silah ve mesai arkadaşlarımın sergilediği yüksek özveri takdire şayandır. Elbette ki bundan sonra da artan bir gayretle şanlı ordumuza güzide katkılar sağlayacağınıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.