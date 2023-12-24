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Gündem
AA 24.12.2023 02:12

Bakan Güler, 29 hedefin imha edildiği hava harekatlarını sevk ve idare etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.

Bakan Güler, 29 hedefin imha edildiği hava harekatlarını sevk ve idare etti
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Harekat Merkezinde operasyonu takip eden Bakan Yaşar Güler, hedefleri başarıyla vuran pilotlarımızı tebrik etti."

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