Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 12:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Gül: Kadına yönelik şiddet insan hakkı ihlali
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu belirterek, "Şiddeti önlemek ve ortadan kaldırmak insanlık borcudur" dedi.
Adalet Bakanı Gül, Twitter'daki hesabından 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle paylaşımda bulundu.
Bakan Gül, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu vurgulayarak, "Şiddeti önlemek ve ortadan kaldırmak insanlık borcudur. Sadece şiddete değil, şiddeti meşru göstermeye çalışan her davranışa, her reflekse de en güçlü şekilde birlikte 'dur' diyelim" dedi.
Kadına yönelik şiddet insan hakkı ihlalidir. Şiddeti önlemek ve ortadan kaldırmak insanlık borcudur. Sadece şiddete değil, şiddeti meşru göstermeye çalışan her davranışa, her reflekse de en güçlü şekilde #BirlikteDurDiyelim.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) November 25, 2021
Etiketler: Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı Kadına Şiddet
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