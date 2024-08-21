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Gündem
AA 21.08.2024 13:12

Bakan Göktaş, Ulanbator'daki "Dünya Kadınlar Forumu"na katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 22-23 Ağustos'ta Ulanbator'da düzenlenecek Dünya Kadınlar Forumu'na katılacak.

Bakan Göktaş, Ulanbator'daki "Dünya Kadınlar Forumu"na katılacak

Bakan Göktaş, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh himayesinde gerçekleştirilecek Dünya Kadınlar Forumu'na katılmak için başkent Ulanbator'a gidecek.

Aralarında birçok ülkeden cumhurbaşkanı, bakan ve üst düzey yöneticinin de yer alacağı forumun genel oturumunda konuşacak olan Bakan Göktaş'ın, kadın haklarına yapacağı vurgunun yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırıma varan saldırılarına da değinmesi, uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmeye çağırması bekleniyor.

Göktaş ayrıca forum kapsamında, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh tarafından düzenlenecek resepsiyona katılacak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amina J. Mohammed ile Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Luvsantseren Enkh-Amgalan'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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Mahinur Özdemir Göktaş
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