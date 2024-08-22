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Gündem
TRT Haber 22.08.2024 00:41

Bakan Göktaş: Sokak ortasında darp edilen kardeşimizin yanındayız

Bakan Göktaş, Manisa'da eşi tarafından darbedilen hamile kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Göktaş, "Bakanlık olarak davaya müdahil olduk, failin en ağır cezayı alması için sürecin yakın takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

Bakan Göktaş: Sokak ortasında darp edilen kardeşimizin yanındayız
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile kadına yönelik şiddeti kınadı.

Göktaş, "Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur! Manisa'da, sokak ortasında darp edilen kardeşimizin yanındayız, kendisine her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Bakanlık olarak davaya müdahil olduklarını söyleyen Göktaş, "Failin en ağır cezayı alması için sürecin yakın takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

Göktaş sözlerine şöyle devam etti:

"Şiddet başta olmak üzere kadınların hakkına, hukukuna ve onuruna yönelik hiçbir saldırıya asla tolerans göstermedik, göstermeyeceğiz"

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Mahinur Özdemir Göktaş Kadına Şiddet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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