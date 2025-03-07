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Gündem
AA 07.03.2025 08:36

Bakan Göktaş, çocukların sahur sofrasına konuk oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da bulunan Saray Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla sahur sofrasında bir araya geldi.

Bakan Göktaş, çocukların sahur sofrasına konuk oldu
[Fotograf: TRT Haber]

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Saray Çocuk Evleri Sitesi'ndeki yavrularımızla sahur sofrasında buluştuk. Onların hayalleri ve gülen gözleriyle ramazanın bereketini hissettik. Ramazan birlikte güzel."

 

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ramazan Ayı
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