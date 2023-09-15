Bakan Göktaş, 'Budapeşte Demografi Zirvesi'ne katıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, demografik değişimler, ailenin güçlendirilmesi ve nüfusun yaşlanmasıyla ilgili çeşitli konuların ele alındığı zirvenin Bakanlar Paneli'nde Türkiye'de son 21 yılda aile, çocuk, engelli ve yaşlılık başta olmak üzere sosyal hizmetler alanında yürütülen çalışmalara ilişkin konuştu.

Bakanlığın aileyi güçlendirmeye yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Göktaş, kültürel aktarımın sağlanması ve değerlerin yeni nesillere aktarılmasında aile birliğinin korunmasının önemli bir kazanım olduğuna her zaman dikkati çektiklerini vurguladı.

Bakanlık olarak aileleri sağlam temeller üzerine inşa etmek ve desteklemek için hayata geçirdikleri Evlilik Öncesi Eğitim Programı, Aile Eğitim Programı ve Aile Danışmanlığı gibi hizmetleri anlatan Bakan Göktaş, demografik açıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin iyi uygulama örneklerini katılımcı ülkelerle paylaştı, yaşlılara yönelik sosyal hizmetleri sürekli geliştirdiklerini ve refahlarını öncelediklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, Türkiye'de yaşlı nüfusun hızla arttığı, nüfus artış hızının ise azalmaya başladığı bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 3 çocuk çağrısının ne kadar anlamlı olduğunu vurgulayarak, nüfus avantajını sürdürmenin yolunun aileye sahip çıkmaktan geçtiğini ifade etti.

"Türkiye'de de yaşlanan bir nüfus söz konusu"

Panelin ardından zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan Göktaş, demografik değişimler, ailenin güçlendirilmesi, nüfus yaşlanmasıyla ilgili çeşitli konuları ele aldıklarını bildirdi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Bizler de 21 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz aileyi güçlendirmeye yönelik faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı anlattık. Türkiye'de de dünyanın trendinde olduğu gibi yaşlanan bir nüfus söz konusu. 2022 yılındaki verilere göre 65 yaş üstü vatandaşımız, toplam nüfusumuzun yüzde 10'una tekabül ediyor. Bu oranın 2030'da yüzde 13, 2040'ta ise yüzde 16'ya varması öngörülüyor. Diğer yandan doğurganlık oranındaki düşüşler ve demografik değişiklikleri de ele aldığımız bu toplantı çok verimli gerçekleşti."

Diğer ülkelerin bakanlarıyla aileyi güçlendirme ve koruma adı altında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu alandaki çalışmalar konusunda istişare etme fırsatı bulduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, ayrıca Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak tarafından kabul edileceğini anlattı.

Türkiye adına da kendi çalışmalarını anlatma imkanı bulduklarını ifade eden Göktaş, zirve sayesinde Türkiye'nin aile çalışmaları etrafında daha güçlü bir işbirliğine yöneleceğini belirtti.