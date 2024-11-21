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TRT Haber 21.11.2024 23:10

Bakan Fidan'dan BRICS açıklaması: Ortaklıkla ilgili bir teklif aldık

Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin BRICS üyelik süreci ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini değerlendirdi. "BRICS üyeliğine yönelik ilgimizi ifade ettik, ortaklıkla ilgili bir teklif aldık, bunu değerlendiriyoruz" dedi.

Bakan Fidan'dan BRICS açıklaması: Ortaklıkla ilgili bir teklif aldık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanlığının bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Fidan, Türkiye'nin BRICS üyelik sürecine ilişkin sorulara yanıt verdi.

"BRICS kurumsal bir başvuru ve kabul mekanizması olan bir yer değil. Üyeler bir araya geliyorlar, davet ediyorlar. Ama sizin de bir şekilde ilginizi ifade etmeniz gerekiyor. Biz ilgimizi ifade ettiğimizi söyledik. Ortaklıkla ilgili bir teklif aldık ama bunu değerlendiriyoruz. Şu anda hiçbir ülkeye üyelik daveti gitmiş değil."

Şengen vizesi

Bakan Fidan, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefinin sürdüğünü de ifade etti. Birlikle yürütülen iki önemli müzakerenin, vize serbestisi ve gümrük birliğinin güncellenmesi olduğunu belirtti. Schengen vizesi başvurularına ilişkin rakamları paylaştı.

Fidan, "Vize başvurumuz yüzde 36 artmasına karşın ret oranı binde 4 oranında artmıştır. Başvuru 278 bin 476 kişi, ret 48 bin 638 kişi artmış" bilgisini verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vize süreçlerinin uzamasını ise personel açığı ve Avrupa ülkelerinde artan göçmen karşıtlığına bağladı. Türkiye’nin milli güvenliği için Suriye'de yürüttüğü operasyonlardan dolayı alınan siyasi tavrın da süreçte etkisinin olduğunu ifade etti.

Fidan, "Biz bağımsızlığına, güvenliğine önem veren bir ülkeyiz. Belli harekatlara girince bedeli neyse ödemeye hazırız. Aradan zaman geçti, bazı konular oturdu. Rusya- Ukrayna savaşının oluşturduğu daha farklı jeostratejik ortam var. Burada konuları yeniden gündeme getiriyoruz" dedi.
 
 

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