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Gündem
TRT Haber 22.08.2023 12:44

Bakan Fidan: KKTC’nin haklı pozisyonunu sonuna kadar destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile ortak basın toplantısında konuştu. Fidan "BM’nin tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz. KKTC’nin haklı pozisyonunu sonuna kadar destekliyoruz" dedi

Bakan Fidan: KKTC’nin haklı pozisyonunu sonuna kadar destekliyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türk toplumuna gerekli insani yardımı ulaştırmak için Yiğitler Köyü’nden bir yol yapımı projesi her zaman gündemdeydi. Pile’de bulunan Rum nüfusa yönelik yapılan yol BM’nin hiçbir zaman için kınamasına ve engellemesine tabi olmadı. Fakat aynısı Türk tarafına olunca BM’nin Ada’daki görevlilerinin adeta BM görevlisi rolünü bırakıp birer şahin edasıyla bu insani yol projesini engelleme yolunda ciddi adımlar attığını görüyoruz.

Maalesef ayın 18’inde de istenmeyen olayların olmasına vuku bulmuştur. BM’nin Ada’daki sivil ve askeri varlığının kendi içinde bir koordinasyonsuzluk içinde olduğunu biz gözlemlemekteyiz. Çünkü sivil temsilciyle KKTC yetkilileri arasında çok uzun süredir bu yol yapımıyla ilgili devam eden görüşmeler var. Onlara bu yolun yapımına ne zaman başlanacağı bildirilmiş olmakta. Buna rağmen hiç alışılmadık bir şekilde tartışmalı bölgeye BM’nin ‘ara bölge’ KKTC’nin ise kendi toprağı olarak nitelendirdiği tartışmalı bölgeye birdenbire BM araçlarının yığılması açıkçası bizim hoş karşıladığımız bir tavır değil. Biz bu hareketle BM’nin tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız sürecek. KKTC’nin bu konudaki haklı pozisyonunu sonuna kadar destekliyoruz.

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