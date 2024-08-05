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Gündem
TRT Haber 05.08.2024 17:18

Bakan Fidan: İsrail'in yargılandığı mahkemeye dosyamızı çarşamba günü sunacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı çarşamba günü Lahey’de sunacağız" dedi.

Bakan Fidan: İsrail'in yargılandığı mahkemeye dosyamızı çarşamba günü sunacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Ateşkes müzakerelerinde Filistinliler yapıcı bir yaklaşım sergilerken oyunbozanlık yapan taraf hep İsrail olmuştur. Suikast şunu açıkça ortaya koymuştur; Netanyahu barış istemiyor, bölgeyi ateşe vermek istiyor. Haniye'nin alçak bir suikastla şehit edilmesi bunun göstergesi. Netanyahu'ya 'dur' denilmezse tüm dünya ağır bedeller öder.

Ukrayna’da işgali suç sayanlar İsrail işgalciliği karşısında üç maymunu oynuyorlar. Netanyahu'nun olması gereken yer kongre değil, sanık sandalyesidir.

 

"İsrail'in tasmasını sahipleri ele almalı"

Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir.

Türkiye Lahey'deki davaya müdahil oluyor

Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı çarşamba günü Lahey’de sunacağız.

 

MİT'ten tarihi takas operasyonu

Bölgemizdeki her türlü barışçıl adımları atmakta kararlıyız. Ankara'da şu ana kadar yapılan takasların en büyüğüydü, burada Türkiye'ye olan güvenin yansımasını görüyoruz.

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Hakan Fidan İsrail Mısır Netanyahu Soykırım
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