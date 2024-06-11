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Gündem
AA 11.06.2024 17:57

Bakan Fidan, Etiyopyalı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumu için bulunduğu Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Fidan, Etiyopyalı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü

Bakanlık, X sosyal medya platformundan, Fidan'ın görüşmelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, BRICS+ kapsamında Etiyopyalı mevkidaşı Selassie ve Belaruslu mevkidaşı Aleynik ile bir araya geldiği bildirildi.

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Belarus Etiyopya Hakan Fidan
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