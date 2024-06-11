Bakan Fidan, Etiyopyalı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü

Bakanlık, X sosyal medya platformundan, Fidan'ın görüşmelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, BRICS+ kapsamında Etiyopyalı mevkidaşı Selassie ve Belaruslu mevkidaşı Aleynik ile bir araya geldiği bildirildi.