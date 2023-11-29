Bakan Fidan: BMGK yine uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak konusunda başarısız oldu

Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı oturumunda konuştu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye, garantör mekanizması oluşturmaya hazır.

BM Şartı tarafından yetkilendirilen Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirmekte yine başarısız oldu.

Yakında (İsrail-Filistin) bu sorunları çözmezsek kimsenin ceza almadığı ve adaletsizlikten beslenen ağır bir radikalizm tekrar hepimize musallat olacak.

Birçok ortağımızın (İsrail-Filistin konusunda) ifadelerine bakıldığında böyle bir mekanizmaya (Türkiye'nin garantörlük önerisi) ihtiyaç ve destek var.