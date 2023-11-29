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TRT Haber 29.11.2023 20:56

Bakan Fidan: BMGK yine uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak konusunda başarısız oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "BM Şartı tarafından yetkilendirilen Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirmekte yine başarısız oldu" dedi.

Bakan Fidan: BMGK yine uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak konusunda başarısız oldu

Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı oturumunda konuştu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye, garantör mekanizması oluşturmaya hazır.

BM Şartı tarafından yetkilendirilen Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirmekte yine başarısız oldu.

Yakında (İsrail-Filistin) bu sorunları çözmezsek kimsenin ceza almadığı ve adaletsizlikten beslenen ağır bir radikalizm tekrar hepimize musallat olacak.

Birçok ortağımızın (İsrail-Filistin konusunda) ifadelerine bakıldığında böyle bir mekanizmaya (Türkiye'nin garantörlük önerisi) ihtiyaç ve destek var.

 

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