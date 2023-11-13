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TRT Haber 13.11.2023 13:06

Bakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.

Bakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
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